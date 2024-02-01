В Иркутске оштрафовали подрядчика на 2 млн рублей за нарушение условий контракта

Подрядчика в Иркутске оштрафовали на 2 млн рублей за нарушение условий договора в рамках реализации национального проекта «Демография». Подробности рассказали в региональной прокуратуре.

Установлено, что в 2021 году МКУ «Управление капитального строительства» заключило госконтракт на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Топкинский в Куйбышевском районе. Однако подрядчик не исполнил в срок взятые на себя обязательства.

Возбуждено административное дело по соответствующей статье – компанию приговорили к крупному штрафу.