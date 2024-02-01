Иркутянка отдала мошенникам почти 2,5 тысячи евро для спасения внучки

72-летняя жительница Иркутска стала жертвой мошенников – они убедили женщину заплатить им крупную сумму за спасение родственницы, рассказали в региональной полиции.

Иркутянке позвонил неизвестный и сообщил, что ее внучка стала виновницей ДТП, в результате которого пострадала женщина-водитель. Спустя время с ней связалась якобы сама родственница. Плачущим голосом она рассказала, что вышла на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора и спровоцировала ДТП.

Во избежание привлечения к уголовной ответственности и компенсации лечения пострадавшей стороны она попросила бабушку передать 800 тысяч рублей курьеру. Старушка поверила и отдала «посыльному» 2 тысячи 300 евро.

Курьера аферистов удалось разыскать – им оказался 26-летний местный житель. Подобный способ заработка он нашел в мессенджере. Деньги он перевел на счета аферистов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ведется расследование.