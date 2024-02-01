Новости

Иркутянка отдала мошенникам почти 2,5 тысячи евро для спасения внучки

72-летняя жительница Иркутска стала жертвой мошенников – они убедили женщину заплатить им крупную сумму за спасение родственницы, рассказали в региональной полиции.

Иркутянке позвонил неизвестный и сообщил, что ее внучка стала виновницей ДТП, в результате которого пострадала женщина-водитель. Спустя время с ней связалась якобы сама родственница. Плачущим голосом она рассказала, что вышла на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора и спровоцировала ДТП.

Во избежание привлечения к уголовной ответственности и компенсации лечения пострадавшей стороны она попросила бабушку передать 800 тысяч рублей курьеру. Старушка поверила и отдала «посыльному»  2 тысячи 300 евро.

Курьера аферистов удалось разыскать – им оказался 26-летний местный житель. Подобный способ заработка он нашел в мессенджере. Деньги он перевел на счета аферистов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ведется расследование.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Грандстрой. Образование. Иркутский девелопер запустил школу для новоселов
Новостройка новостройке рознь. Эксперты – о плюсах и минусах новой недвижимости в Иркутске
Школа для новоселов. Зачем «Грандстрой» открыл образовательный проект
«Льготной ипотеке – быть». Иркутский девелопер – о перспективах рынка
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес