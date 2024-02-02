Доступ к налоговой тайне россиян запрашивает Минтруда

Для противодействия нелегальной занятости в органы Роструда предлагается отправлять сведения о гражданах, содержащие в том числе налоговую тайну. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект приказа Минтруда.

Там подчеркивается, что перечень требуется согласовать с ФНС и самим Рострудом. Если изменения утвердят, документ должен вступить в силу 1 марта 2024 года.

Налоговая тайна – это любые сведения о налогоплательщике, которые стали известны государственным органам и не подлежат разглашению. Например, информация о компании и ИП, которой нет в открытом доступе, реквизиты счетов, движение по ним, сумма налогов, сборов и взносов к уплате.

В предлагаемый Минтрудом перечень в том числе входят:

информация о нарушениях или признаках, указывающих на неформальную занятость, в том числе при заключении работодателями договоров гражданско-правового характера (ГПХ) с физлицами, которые фактически выполняют функции постоянных сотрудников;

данные о компаниях, которые сотрудничают более чем с 10 самозанятыми, начисляя им в среднем более 50 тыс. в месяц;

информация о работодателях, у которых отклонение среднемесячной суммы оплаты труда превышает 35% от среднего значения в субъекте.

В частности, о таких работодателях предлагается передавать в органы Роструда следующие сведения: ИНН, СНИЛС, код постановки на учет, адрес регистрации, сумму доначисленных налогов. «Известия» направили запрос в Минтруд, ФНС и Роструд.

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