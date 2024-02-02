Дифтарифы уже скоро? ФАС отменила в 14 регионах утвержденные тарифы на электроэнергию

ФАС отменила решения тарифных комиссий в 14 регионах РФ, которые превысили предельный объем перекрестного субсидирования (доплата бизнеса за сниженные тарифы населения) и при этом не ввели механизм дифференциации. В число таких регионов попала Иркутская область, сообщает «Коммерсант».
По словам источников “Ъ”, в конце 2023 года тарифный орган региона внезапно отменил совещание по установке механизма дифференциации. По неофициальной информации, тарифная служба хотела установить первый диапазон потребления на уровне 20–25 тыс. кВт•ч в месяц.
Напомним, решение по тарифам Иркутской области было опубликовано 11 декабря. С 1 января по 30 июня 2024 года тариф на электроэнергию для жителей городов составляет 1,42 рубля за киловатт-час, для сельского населения – 0,994 рубля за киловатт-час. С 1 июля по 31 декабря 2024 года стоимость одного киловатт-часа будет 1,58 рубля для городского населения и 1,106 рубля для сельских территорий.
Механизм дифференциации тарифов по объемам потребления ввели 53 региона. Отказались переходить на новые правила 10–15 регионов. Теперь служба пытается заставить отказников пересмотреть тарифы.
Читайте также:
Также стало известно, что в России предлагают ввести потолок льготного потребления электроэнергии населением на уровне 10,8 тыс. кВт•ч в месяц. Такое предложение «Сообщество потребителей энергии» (объединяет промышленных потребителей электроэнергии) направило вице-премьеру Александру Новаку. По мнению ассоциации, регулятор должен установить для регионов максимальную планку потребления по льготным тарифам на уровне 10,8 тыс. кВт•ч в месяц (суммарно на первый и второй диапазоны потребления) — это максимальный объем энергии, который может технически потребить объект на 15 кВт. Потребление сверх этого объема должно оплачиваться по экономически обоснованным тарифам.