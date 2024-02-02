Дифтарифы уже скоро? ФАС отменила в 14 регионах утвержденные тарифы на электроэнергию

ФАС отменила решения тарифных комиссий в 14 регионах РФ, которые превысили предельный объем перекрестного субсидирования (доплата бизнеса за сниженные тарифы населения) и при этом не ввели механизм дифференциации. В число таких регионов попала Иркутская область, сообщает «Коммерсант».

По словам источников “Ъ”, в конце 2023 года тарифный орган региона внезапно отменил совещание по установке механизма дифференциации. По неофициальной информации, тарифная служба хотела установить первый диапазон потребления на уровне 20–25 тыс. кВт•ч в месяц.

Напомним, решение по тарифам Иркутской области было опубликовано 11 декабря. С 1 января по 30 июня 2024 года тариф на электроэнергию для жителей городов составляет 1,42 рубля за киловатт-час, для сельского населения – 0,994 рубля за киловатт-час. С 1 июля по 31 декабря 2024 года стоимость одного киловатт-часа будет 1,58 рубля для городского населения и 1,106 рубля для сельских территорий.

Механизм дифференциации тарифов по объемам потребления ввели 53 региона. Отказались переходить на новые правила 10–15 регионов. Теперь служба пытается заставить отказников пересмотреть тарифы.

Также стало известно, что в России предлагают ввести потолок льготного потребления электроэнергии населением на уровне 10,8 тыс. кВт•ч в месяц. Такое предложение «Сообщество потребителей энергии» (объединяет промышленных потребителей электроэнергии) направило вице-премьеру Александру Новаку. По мнению ассоциации, регулятор должен установить для регионов максимальную планку потребления по льготным тарифам на уровне 10,8 тыс. кВт•ч в месяц (суммарно на первый и второй диапазоны потребления) — это максимальный объем энергии, который может технически потребить объект на 15 кВт. Потребление сверх этого объема должно оплачиваться по экономически обоснованным тарифам.