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Саммит производителей Иркутской области собрал более 600 бизнесменов

Организаторами выступили центр «Мой бизнес» в Иркутской области и Центр стандартизации и метрологии в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом Российской Федерации. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

Главным событием первого дня стала пленарная сессия «Ключ к развитию: стратегии и решения для производителей». Участники обсудили меры поддержки производственников в разных отраслях Иркутской области, меры поддержки Фонда «Сколково» для технологических компаний, обсудили роль малого бизнеса в развитии производственного потенциала страны.

В течение всего дня участники Саммита могли получить консультационную помощь по вопросам ведения бизнеса, сертификации продукции, льготному кредитованию, участию в конкурсах для производителей, внедрению искусственного интеллекта в бизнес-процессы.

На мероприятии прошла выставка местных товаропроизводителей. На ней представили капсульные коллекции локальных брендов, домашний текстиль, натуральную косметику, украшения, кофе, сладости, десерты и музыкальные инструменты.

2 февраля, во второй день саммита, пройдут консультации от крупнейших маркетплейсов страны, а также лекция, посвященная стратегиям выхода на экспортные рынки. Посмотреть программу и зарегистрироваться можно на сайте: сделановиркутске.рф.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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