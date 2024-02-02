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Экспорт российских пиломатериалов упал в 2023 году на 10% вопреки прогнозам

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Объем экспорта российских пиломатериалов в 2023 году снизился на 10% относительно предыдущего года и составил 20,7 млн куб. м, сообщает РБК со ссылкой на статистику федерального лесоучетного учреждения «Рослесинфорг». В 2022 году объем экспорта пиломатериалов составил 23 млн куб. м.

Вопреки санкциям и прогнозам российские лесопромышленники смогли оперативно заменить европейские рынки на азиатские, констатируют в «Рослесинфорге». Доля стран Азии в закупках отечественных пиломатериалов выросла на 11 п.п. и составила 98%. Для сравнения: в 2021 году доля азиатских стран в структуре экспорта составляла 76%.

Основные пиломатериалы, в том числе те, что поставляются за рубеж, — это брус, обрезная и необрезная доска из ели, сосны, лиственницы, уточняют в «Рослесинфорге».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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