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МТС открыла для иркутян предзаказ на Apple Vision Pro

МТС сообщает о старте предзаказа на очки дополненной реальности Apple Vision Pro. Клиенты, оставившие заявки до 15 февраля, смогут получить новинку одними из первых в России с доставкой в любой регион присутствия МТС.

Для того чтобы оформить предзаказ, клиенту необходимо оставить данные, номер телефона и email.  Специалисты контакт-центра МТС свяжутся с каждым клиентом, чтобы уточнить все детали заказа. МТС планирует выдавать предзаказы уже в начале марта.

«Для нас всегда важно дать возможность нашим покупателям получить все главные мировые технологические новинки. Мы видим традиционно высокий интерес к технике Apple, например, в прошлом году мы первыми привезли в Россию новые MacStudio, и буквально за несколько дней наши клиенты раскупили первую партию товара. Ожидаем не менее высокий интерес к Apple Vision Pro», комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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