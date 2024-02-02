Новости

Из-за чего иркутяне чаще всего опаздывают на работу?

На работу чаще опаздывают те, кто моложе. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, работающие по фиксированному графику на территории работодателя.

70% иркутян утверждают, что никогда не опаздывают на работу. 14% признаются, что бывают непунктуальны, но крайне редко буквально несколько раз в год. Каждый двадцатый позволяет себе опаздывать несколько раз в месяц. Еще 7% опаздывают очень часто (несколько раз в неделю).

Опоздания большинства непунктуальных работников незначительны: 77% из них утверждают, что задерживаются не более чем на четверть часа. Каждый одиннадцатый обычно опаздывает на полчаса. И только 4% на час и более.

Чаще всего горожан подводит логистика: в своих опозданиях на работу они винят общественный транспорт и пробки на дорогах.

Женщины признаются в опозданиях реже мужчин и утверждают, что если и задерживаются, то немного. Опрошенные до 34 лет менее пунктуальны по сравнению с теми, кто старше.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Грандстрой. Образование. Иркутский девелопер запустил школу для новоселов
«Льготной ипотеке – быть». Иркутский девелопер – о перспективах рынка
Новостройка новостройке рознь. Эксперты – о плюсах и минусах новой недвижимости в Иркутске
Школа для новоселов. Зачем «Грандстрой» открыл образовательный проект
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес