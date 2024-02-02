Новости

Анастасия Агафонова вошла в Топ-3 рейтинга руководителей подразделений private banking

Руководитель департамента по работе с состоятельными семьями Банка Уралсиб Анастасия Агафонова вошла в Топ-3 рейтинга наиболее успешных руководителей российского private banking. Рейтинг подготовлен журналом «Банковское обозрение» и аналитическим центром «БизнесДром».  

Всего в итоговый рейтинг вошли 19 руководителей российских подразделений private banking. При составлении рейтинга эксперты оценивали опыт и результаты работы топ-менеджера в текущей должности, а также показатели динамики количества клиентов и объема капитала подразделения.

Анастасия Агафонова работает в Уралсибе с 2019 года. Весной 2021 года она возглавила Департамент по работе с состоятельными семьями Банка Уралсиб, в состав которого входят «Уралсиб Private Bank» и «Уралсиб Premium Bank».


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Грандстрой. Образование. Иркутский девелопер запустил школу для новоселов
«Льготной ипотеке – быть». Иркутский девелопер – о перспективах рынка
Новостройка новостройке рознь. Эксперты – о плюсах и минусах новой недвижимости в Иркутске
Школа для новоселов. Зачем «Грандстрой» открыл образовательный проект
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес