Таловские озера в Приангарье станут памятником природы

В Иркутской области появится новый памятник природы регионального значения – им станут Таловские озера, расположенные между Култуком и Слюдянкой, рассказали в минприроды Приангарья.

«В настоящее время министерством природных ресурсов и экологии области ведутся работы по приданию статуса памятника природы регионального значения данному водно-озерному комплексу, которые завершатся до конца 2024 года», – пояснили в ведомстве.

Особенность Таловских озер заключается в значительном биоразнообразии птиц, которые не только живут в их окрестностях, но и гнездятся здесь.