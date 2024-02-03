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Пытавшаяся обогатиться на инвестициях пенсионерка отдала 1 млн рублей аферистам в Приангарье

Жительница Шелеховского района стала жертвой лжеброкеров и отдала им почти 1 млн рублей, сообщили в полиции Иркутской области.

Известно, что женщина наткнулась в Интернете на объявление о дополнительном заработке. Она заполнила анкету, оставила контакты и стала ожидать звонка. Сперва с ней связался «брокер», затем «технический специалист», который помог установить необходимые приложения и вложить первые 12 тысяч рублей.

Спустя время, она увидела на своем виртуальном счете 130 долларов США.  Для убедительности злоумышленники позволили 69-летней женщине вывести 27 тысяч рублей, а затем отправили письмо о необходимости оформить страховку.

За несвоевременное прочтение сообщения пенсионерке пригрозили штрафными санкциями в виде блокировки активов и потребовали 200 тысяч рублей для разморозки. Отправив деньги на продиктованные реквизиты, жительница Приангарья снова получила указание перевести аналогичную операцию.

Женщина, постепенно осознав, что стала жертвой мошенников, пошла в полицию.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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