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Курильщик дважды поджег свою квартиру в Ангарске

Накануне вечером в городе Ангарске произошел пожар в многоквартирном доме – в шестом микрорайоне случилось возгорание из-за непотушенной сигареты, рассказали в ГУ МЧС России по Иркутской области.

«Площадь возгорания составила всего один квадратный метр, но это происшествие не осталось незамеченным: восемь соседей эвакуировались из дома, почувствовав дым», – рассказали в ведомстве.

Также там добавили, что собственник квартиры уже не первый раз устраивает пожар: месяц назад, 1 января, его квартира уже горела по аналогичной причине. Тогда хозяин и его гость пострадали, надышавшись угарным газом и получив ожоги.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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