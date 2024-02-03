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В Иркутске задержаны владелец и повар кафе, где массово отравились люди

Работники кафе быстрого питания, где жители Иркутска массово отравились шаурмой, задержаны в Иркутске. Мужчинам 21 и 29 лет. Подробности рассказали в региональной прокуратуре.

Подозреваемым предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По решению суда их отправили под стражу, где мужчины будут находиться до 1 апреля включительно.

В настоящее время ведется расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Напомним, что в кафе отравились более 10 человек. Предположительно, все они ели шаурму.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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