В Иркутске задержаны владелец и повар кафе, где массово отравились люди

Работники кафе быстрого питания, где жители Иркутска массово отравились шаурмой, задержаны в Иркутске. Мужчинам 21 и 29 лет. Подробности рассказали в региональной прокуратуре.

Подозреваемым предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По решению суда их отправили под стражу, где мужчины будут находиться до 1 апреля включительно.

В настоящее время ведется расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Напомним, что в кафе отравились более 10 человек. Предположительно, все они ели шаурму.