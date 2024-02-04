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Жители Иркутской области с начала года отдали мошенникам свыше 90 млн рублей

140 человек стали жертвами мошенников с начала 2024 года в Иркутской области – суммарно они отдали свыше 90 млн рублей, рассказали в региональной полиции.

В частности, накануне на уловки аферистов попалась 20-летняя усольчанка, которая пыталась заработать на инвестициях. Сначала она вложила 10 тысяч рублей. Для убедительности мошенники позволили ей вывести 1,5 тысячи.

Поверив, что схема работает, девушка набрала кредитов и отправила еще 450 тысяч рублей. Под разными предлогами мошенники стали вымогать у нее еще деньги. Она пыталась даже оформить новый заем на подругу, который банк не одобрил. Спустя время сибирячка поняла, что стала жертвой аферистов.

По факту этого случая, как и по аналогичным, возбуждено уголовное дело, ведется расследование.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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