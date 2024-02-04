Выпускник иркутского училища в феврале полетит в космос на корабле Илона Маска

Корабль Crew Dragon американской компании SpaceX в феврале отправится в космос. В составе команды будет выпускник ИВВАИУ. Об этом рассказал директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев.

«Старт корабля "Дрэгон" с экипажем Crew-8, в состав которого входит учившийся в Иркутске россиянин Александр Гребенкин, перенесен "влево", что бывает нечасто. Сначала сообщили про старт не ранее 29 февраля, теперь речь идет уже о 22 февраля», – сообщил Язев.

Предполагается, что Александр Гребенкин проведет на Международной космической станции полгода. Вместе с ним в полет отправятся американские космонавты.