В усольском поселке Средний открылась новая врачебная амбулатория

Новая врачебная амбулатория открылась в поселке Средний Усольского района. Учреждение будет обслуживать более семи тысяч человек, в том числе из прилегающих населенный пунктов. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Организацию открыли на дополнительные средства, которые выделили в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Прежде в населенном пункте остро стоял вопрос медицинского обслуживания семей военнослужащих.

Новая амбулатория оснащена всем необходимым медицинским оборудованием и мебелью. Входная группа оборудована пандусом для маломобильных групп пациентов.