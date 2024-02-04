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В усольском поселке Средний открылась новая врачебная амбулатория

Новая врачебная амбулатория  открылась в поселке Средний Усольского района. Учреждение будет обслуживать более семи тысяч человек, в том числе из прилегающих населенный пунктов. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Организацию открыли на дополнительные средства, которые выделили в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Прежде в населенном пункте остро стоял вопрос медицинского обслуживания семей военнослужащих.

Новая амбулатория оснащена всем необходимым медицинским оборудованием и мебелью. Входная группа оборудована пандусом для маломобильных групп пациентов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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