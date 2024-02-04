Две новые ледовые переправы открыли в двух районах Иркутской области

Новые ледовые переправы появились накануне в Иркутской области – их оборудовали сразу в двух районах, рассказали в ГУ МЧС России по региону.

«Переправы для безопасного проезда по льду водемов были открыты в двух районах Иркутской области в Усть-Кутском районе вблизи села Каймоново на реке Куте и в Катангском районе у села Непа на Нижней Тунгуске грузоподъемностью 60 тонн», – отметили в ведомстве.

В настоящее время в регионе введено в эксплуатацию 56 ледовых переправ из 64, запланированных к открытию в зимний период.