Тридцать человек эвакуировались в Усть-Илимске из-за пожара в многоквартирном доме

Пожар произошел в Усть-Илимске - загорелся двухэтажный деревянный многоквартирный дом на улице Профсоюзной. Подробности рассказали в ГУ МЧС России по Иркутской области.

«30 человек эвакуировались самостоятельно. Еще двоих спасли прибывшие пожарные: мужчина и женщина получили травмы и были госпитализированы», – пояснили в ведомстве.

Площадь возгорания в настоящее время составляет 250 квадратных метров. К тушению пожара привлечены 33 человека и 12 единиц техники.

Администрацией города решается вопрос о размещении жильцов.