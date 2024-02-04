Новости

Тридцать человек эвакуировались в Усть-Илимске из-за пожара в многоквартирном доме

Пожар произошел в Усть-Илимске - загорелся двухэтажный деревянный многоквартирный дом на улице Профсоюзной. Подробности рассказали в ГУ МЧС России по Иркутской области.

«30 человек эвакуировались самостоятельно. Еще двоих спасли прибывшие пожарные: мужчина и женщина получили травмы и были госпитализированы», – пояснили в ведомстве.

Площадь возгорания в настоящее время составляет 250 квадратных метров. К тушению пожара привлечены 33 человека и 12 единиц техники.

Администрацией города решается вопрос о размещении жильцов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Грандстрой. Образование. Иркутский девелопер запустил школу для новоселов
«Льготной ипотеке – быть». Иркутский девелопер – о перспективах рынка
Новостройка новостройке рознь. Эксперты – о плюсах и минусах новой недвижимости в Иркутске
Школа для новоселов. Зачем «Грандстрой» открыл образовательный проект
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес