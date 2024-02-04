Аналитики рассказали, следят ли российские родители за активностью детей в Интернете

Исследователи SuperJob провели опрос и выяснили, как часто родители в России следят за активностью детей в Интернете. Результаты есть у SIA.RU.

Чаще всего время, проводимое детьми в Интернете и за компьютерными играми, регулируют родители младших школьников – таковых 80%. Среди родителей детей от 11 до 14 лет за активностью подрастающего поколения в сети следят 66% опрошенных. Тайминг в интернете для 15–17-летних сыновей и дочерей устанавливают только 34% родителей.

Интернет-активность детей матери регулируют чаще отцов. Чем моложе родители, тем они более принципиальны в данном вопросе.

По сравнению с аналогичным опросом, проведенным в 2021 году, за активностью в Сети детей 11–14 лет родители стали следить чаще, а вот в отношении 15–17-летних бдительность снизили.