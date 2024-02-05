Мошенники научились подделывать голос

Мошенники научились создавать индивидуальные схемы для обмана своих жертв. Это схемы телефонного мошенничества, где в комбинации применяют составленный цифровой портрет человека. Об этом рассказали в пресс-службе Отделения Иркутск Банка России.

Информацию для него они могут взять в интернете, в социальных сетях, там же можно получить данные о родственниках, друзьях, работе, досуге. Чтобы вынудить человека сообщить необходимые сведения или перевести деньги, злоумышленники выходят на контакт с человеком от имени знакомых, родных или коллег, имитируя их голоса с помощью специальных программ.

«Мошенники постоянно меняют свои схемы, добавляя более сложные, в том числе и цифровые решения. Чтобы обезопасить себя, нужно более внимательно подходить к содержанию аккаунтов в социальных сетях. Именно там мошенники могут найти личную и финансовую информацию. Кроме того, никогда не пересылайте в мессенджерах и социальных сетях сведения из документов, не вводите на сомнительных сайтах свои данные. Не нужно совершать какие-либо денежные операции по просьбам лиц, поступающим по телефону. При возникновении любых сомнений позвоните человеку, от имени которого вам звонят, и уточните информацию», – прокомментировал управляющий отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.