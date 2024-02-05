«Слата» назвала лучших обладателей карт лояльности

Сеть супермаркетов «Слата» в 2015 году выпустила первые ФрешКарты, которые ранее выдавались только при открытии нового магазина. Сейчас присоединиться к программе и стать частью фрешклуба «Слаты» стало значительно легче, возможно стать и победителем в различных номинациях.

Ежегодно программа лояльности обновляется и дорабатывается, предлагаются новые опции и расширяются возможности. Как отмечает Елена Генералова, в магазинах для владельцев карты предоставляются дополнительные скидки на товары. Они выделены на полках зелеными ценниками. В мобильном приложении можно выбрать любимую категорию и получать на нее повышенный кешбэк, отслеживать баланс бонусов и электронных фишек, историю покупок, знать обо всех акциях и спецпредложениях сети.

В новом году «Слата» решила отметить покупателей – держателей ФрешКарты – по номинациям и узнать их историю дружбы с сетью.

Номинация «Ни дня без «Слаты» – самый частый покупатель по итогам 2023 года.

Номинация «Долго и счастливо» – самый долгий пользователь ФрешКарты.

Номинация «На всем готовеньком» – самое большое количество покупок в категории «Производство от «Слаты».

Номинация «Верный друг» – покупатель, который совершал покупки только в одном магазине.

Светлана Пантелеева – победитель «Верный друг»

645 чеков за 2023 год по обслуживанию в одной «Слате» – улица Дзержинского, 40 (Иркутск)

«Я не просто посещаю одну «Слату» на Дзержинского, 40, так как живу рядом, но и выбираю в этом магазине определенного кассира, иду целенаправленно к ней. Моего любимого кассира зовут Алла. Она лучше всех! Все аккуратно и бережно складывает в пакет, вежливо обслуживает. Даже если к ней очередь, я буду стоять и ждать. А еще у моих детей есть любимая категория – мороженое! В приложении «Моя Слата» мы ее тоже отметили. Мы покупаем его каждый день!».

Оксана Плодущева – победитель «Долго и счастливо»

Зарегистрирована в 2015 году одной из первых (Иркутск)

«Свою ФрешКарту я получила на открытии первой «Слаты» в городе Ангарске. Причем у меня сохранилась та самая – первая карта. До сих пор ею пользуюсь. В приложение, конечно, заглядываю, как и о существовании онлайн-карт знаю, но пластиковой пользоваться удобнее и привычнее. Ежедневно заглядываю в одну из трех «Слату», расположенных возле политеха. Нравится, что кассиры быстро работают, что складывают продукты в пакеты. А также любим покупки, когда проходят акции с игрушками для детей, а они очень мотивируют».

Юрий Никуличев – победитель «На всем готовеньком»

427 чеков за 2023 год по покупке готовой продукции в «Слате» (Иркутск)

«Секрет моего постоянства прост: я люблю поесть, люблю жареное мясо. То есть совсем не сыроед и ни разу не вегетарианец! А «Слата» на улице Карла Либкнехта находится рядом с работой, что удобно! На работе я провожу очень много времени: там обедаю и часто даже ужинаю. Сложно отметить что-то одно… Например, в последнее время, выбираю стейки из свинины, а ранее любимой была курица в соусе терияки (очень вкусная!). Перед Новым годом брал куриные рулетики. Ем, пока не надоедает, потом перехожу на новое. Мясное горячее дополняю салатиками, например, капустой с огурцом».

Ирина Синдевич – победитель «Ни дня без «Слаты»

711 покупок за год (Иркутск)

«Я хожу в «Слату» на бульваре Рябикова каждый день по несколько раз, потому что помогаю соседским бабушкам, которым ходить за покупками тяжело, потому как плохо передвигаются. Кому хлеб и сахар нужно взять, кому корм для кошечек. Да и у меня семья большая, но за покупки отвечаю только я. Магазин мне нравится, удобно, что рядом с домом, кассиры меня все знают, а я их. А карта только выручает, бонусы никому не помешают».

Прошлый, 2023 год, сеть супермаркетов «Слата» завершила с высокой оценкой от покупателей, которые они выразили в ежегодном опросе. По результатам исследования компанией NielsenIQ около 90% опрошенных – это участники бонусной программы сети. Доля пользователей как виртуальной, так и пластиковой карты значительно выросла относительно 2022-го.