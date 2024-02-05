Иркутская «Медсанчасть ИАПО» увеличила набор врачей-молодых специалистов

В 2023 году на работу на работу в «Медсанчасть ИАПО» приняли 50 врачей и 72 медицинских сестры. Из них 31 медик – 15 врачей и 16 медсестер – молодые специалисты. Об этом стало известно в ходе экскурсии «Президентский маршрут», которая прошла в среду 31 января.

На сегодняшний день детская поликлиника включает в себя два педиатрических отделения, стоматологическое отделение, клинико-диагностический центр, включающий отделение медицинской реабилитации, дневной стационар, кабинеты узких врачей-специалистов и диагностические кабинеты. В женской консультации организован кабинет антенатальной охраны плода, в котором проводят обследования беременным женщинам Иркутской области.

– У нас успешно внедряются в практику научные разработки, воплощаются в жизнь идеи по усовершенствованию медицинского обслуживания. Так, только за минувший год почти двум тысячам детей была оказана реабилитационная помощь по различным заболеваниям. В их числе 968 детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 675 с заболеваниями бронхо-легочной системы и 325 детей с заболеваниями нервной системы. В кабинете охраны зрения прошли лечение 438 пациентов, – рассказала врач-педиатр Александра Антипина.

В настоящее время «Медсанчасть ИАПО» является клинической базой для 9 кафедр Иркутского государственного медицинского университета, для Института сестринского образования при ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России, для базового медицинского колледжа Иркутска и медицинского колледжа ЖТ ИрГУПС. Такое взаимодействие позволяет недавним студентам на практике закрепить свои знания и навыки.

В ходе экскурсии студенты побывали в кабинете кардиотокографии, Лор-кабинете, Центре охраны зрения детей, стоматологическом отделении и отделении реабилитации, в зале ЛФК, кабинете сестринских (симуляционных) технологий, рентген-отделении, женской консультации и операционной.