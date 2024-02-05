Премьера новой авангардной скульптуры Даши Намдакова «Он и Она» состоится в Иркутске в галерее Бронштейна

Работа создана в 2023 году в Италии, в городе Пьетрасанта, и раньше нигде не экспонировалась. Об этом рассказали в галереи.

Тема гармонии мужского и женского начал проходит через все искусство Даши Намдакова. Создавая дуэт, художник подчеркивает различия и сходства неразрывно связанных существ. Стилистика композиции авангардна, в фигурах нет подробных деталей – только абстрактные силуэты. Однако в образах угадываются черты лошадей – животных, сакральных для кочевников.

– Выставка Даши Намдакова в галерее – единственная в мире постоянная экспозиция с его работами, и она регулярно пополняется новыми экспонатами, – говорит директор галереи Ольга Бронштейн. – Для меня особенно ценно, что наше пространство станет первым местом, где можно будет увидеть эту скульптуру.

В формате постоянной экспозиции галереи можно проследить, как менялся стиль Даши Намдакова в разные годы на примере самых ранних и новых его работ.