АКРА повысило кредитный рейтинг банку «Приморье» до уровня “ВВ”

ПАО АКБ «Приморье» присвоен кредитный рейтинг “ВВ”, прогноз “стабильный”.

Анализ ключевых факторов кредитного рейтинга проведен агентством АКРА в рамках ежегодной актуализации. Ранее уровень рейтинга банка «Приморье» был “ВВ-”. Аналитики рейтингового агентства отмечают улучшение оценки по достаточности капитала банка, удовлетворительную оценку риск-профиля и удовлетворительную позицию по фондированию и ликвидности.

«Наша дальнейшая цель – получение рейтинга категории “ВВВ”. Для этого мы продолжим работу над минимизированием рисков, сохранением запаса по нормативам достаточности капитала, снижением объема проблемной и потенциально проблемной задолженности в кредитном портфеле. Конечно, в планах также повышение стабильности и надежности, расширение линейки банковских продуктов», - отметил Андрей Зверев, Председатель Правления банка «Приморье».

Банк «Приморье» — кредитная организация, входящая в топ-50 лучших банков по портфелю ценных бумаг, в сотню лучших банков по активам и размеру кредитного портфеля (по данным банки.ру на 01.12.2023). Основной бизнес Банка — кредитование юридических лиц (преимущественно на Дальнем Востоке), а также размещение средств на рынке ценных бумаг и на межбанковском рынке.