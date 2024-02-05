Альфа-Банк возглавил рейтинг лучших работодателей HeadHunter

Альфа-Банк занял первое место среди всех российских компаний в рейтинге лучших работодателей HeadHunter. Это ежегодный рейтинг, самый масштабный в стране, в котором каждая компания оценивается с трех сторон — глазами сотрудников, соискателей и приглашенных экспертов, которые измеряют уровень развития HR-процессов в компании.

«HeadHunter — главный сервис для поиска работы в стране, и его высокая оценка крайне важна для нас. Стать лидером такого рейтинга – большая честь для нас. Ведь за нас голосуют не только эксперты, но сами соискатели и сотрудники, что ценно втройне. Лучший банк и лучшую компанию выбора для карьеры делают лучшие люди, поэтому к этой победе имеет отношение каждый наш сотрудник.

У нас большие планы на этот год: продолжим заботиться о команде, внедрять программы по искусственному интеллекту в вузах, растить высококлассных специалистов по всей стране, делать лучше условия труда каждый день», — рассказал Марат Исмагулов, HR-директор Альфа-Банка.