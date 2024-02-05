Примсоцбанк дарит двойной кэшбэк по картам «Сегодня»

Двойной кэшбэк за март могут получить держатели «Сегодня» и «Сегодня плюс», сообщает Примсоцбанк.

Для того, чтобы выиграть один из 30 призов в рамках акции "30 лет вместе", клиентам банка необходимо:



• С 1 февраля по 31 марта оплатить безналично товары или услуги на сумму от 30 000 рублей.

• быть подписанным на Телеграмм канал: «Новости Примсоцбанка».



Двойной кэшбэк придет победителям до 30 апреля 2024 года.



Узнать подробности о картах Примсоцбанка, а также о действующих по ним акциям вы можете на нашем сайте или по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.

Срок действия акции - 01.02.2024 - 31.03.2024.