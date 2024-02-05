Авиакомпаниям могут запретить рассаживать семьи в самолетах

Поправки в Воздушный кодекс готовит «Единая Россия», узнали «Известия».

Группа депутатов «Единой России» готовит поправки в воздушное законодательство. Речь идет о новом обязательстве для авиакомпаний – им запретят рассаживать родителей и их детей в самолетах. Об этом «Известиям» рассказала один из разработчиков новых норм первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Она уточнила, что подготовка законопроекта только началась, сейчас парламентарии уточняют формулировки документа.

Так, например, депутаты пока не определили, для детей какого возраста должен быть актуальным этот запрет. Сейчас авторы документа рассматривают несколько вариантов – например, для пассажиров до 12 или 14 лет, а в случаях инвалидности – до 18. При этом для родителей такая норма должна быть бесплатной даже в случае с лоукостерами, которые зарабатывают на рассадке пассажиров в самолете, подчеркнула Татьяна Буцкая.

Ранее стало известно, что российские туроператоры ждут роста поездок за рубеж в 2024 году. Выездной турпоток вырос в 2023 году на 16,4% по сравнению с 2022 годом, туроператоры отправили за рубеж почти 8,1 млн туристов. В 2024 году ожидается прирост выездного турпотока еще на 10%. Вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян подвел итоги прошлого года в выездном туризме и дал прогнозы на этот год.

Как он подчеркнул, консервативный прогноз аналитиков АТОР предполагает рост выездного организованного турпотока в 2024 году в целом по рынку на 10% к 2023 году. Такой же прирост будет, скорее всего, наблюдаться и в общем выездном потоке по ТОП-20 турнаправлениям.