Авиакомпаниям могут запретить рассаживать семьи в самолетах

Поправки в Воздушный кодекс готовит «Единая Россия», узнали «Известия».
Группа депутатов «Единой России» готовит поправки в воздушное законодательство. Речь идет о новом обязательстве для авиакомпаний – им запретят рассаживать родителей и их детей в самолетах. Об этом «Известиям» рассказала один из разработчиков новых норм первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
Она уточнила, что подготовка законопроекта только началась, сейчас парламентарии уточняют формулировки документа.
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Так, например, депутаты пока не определили, для детей какого возраста должен быть актуальным этот запрет. Сейчас авторы документа рассматривают несколько вариантов – например, для пассажиров до 12 или 14 лет, а в случаях инвалидности – до 18. При этом для родителей такая норма должна быть бесплатной даже в случае с лоукостерами, которые зарабатывают на рассадке пассажиров в самолете, подчеркнула Татьяна Буцкая.
Ранее стало известно, что российские туроператоры ждут роста поездок за рубеж в 2024 году. Выездной турпоток вырос в 2023 году на 16,4% по сравнению с 2022 годом, туроператоры отправили за рубеж почти 8,1 млн туристов. В 2024 году ожидается прирост выездного турпотока еще на 10%. Вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян подвел итоги прошлого года в выездном туризме и дал прогнозы на этот год.
Как он подчеркнул, консервативный прогноз аналитиков АТОР предполагает рост выездного организованного турпотока в 2024 году в целом по рынку на 10% к 2023 году. Такой же прирост будет, скорее всего, наблюдаться и в общем выездном потоке по ТОП-20 турнаправлениям.