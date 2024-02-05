«Цифра банк» объявляет о завершении переименования юридического лица

«Цифра банк» (ранее ООО «ФФИН банк») объявляет о завершении процедуры переименования банка в Общество с ограниченной ответственностью «Цифра банк» (ООО «Цифра банк»). Соответствующая запись в ЕГРЮЛ внесена 29 января 2024 года.

Банком России внесены изменения в Справочник БИК ЦБ РФ. ООО «Цифра банк» начинает осуществлять расчеты с новым наименованием.

При этом все остальные платежные реквизиты банка останутся без изменений. Не произойдет смены ОГРН, ИНН, БИК, КПП, корреспондентского счета, адреса, номера лицензии и иных реквизитов банка, а также не потребуется замены ранее выданных клиентам банка денежных чековых книжек.



Банк также будет доступен по прежним телефонам, адресам и реквизитам.



Изменение наименования банка не повлечет за собой каких-либо изменений прав и обязанностей банка по отношению к своим контрагентам и клиентам, а все договоры, заключенные банком ранее, сохранят свое действие. Для того чтобы сохранить условия обслуживания, клиентам не нужно посещать отделения банка и перезаключать договоры, все произойдет автоматически.



Изменение наименования банка в используемых системах электронного документооборота («Интернет-Банк», «Мобильный банк») также будет произведено банком автоматически.



В случаях поступления в банк денежных средств на расчетные счета клиентов с указанием прежнего наименования банка денежные средства будут зачисляться на соответствующие счета клиентов.