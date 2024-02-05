102 археологических объекта Иркутской области получили статус памятников истории и культуры федерального значения

Такое решение приняло Министерство культуры РФ по результатам историко-культурных экспертиз, проведенных в регионе в 2023 году. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

Археологические памятники, получившие статус объектов федерального значения, расположены практически по всей территории Иркутской области. В их числе – петроглифы, расположенные в Качугском и Жигаловском районах, например, вдоль автодороги Качуг – Жигалово, возле деревень Топлескино, Коркино; петроглифы Тальма, которые были открыты еще в 40-х годах прошлого века.

Это скальный массив, в котором обнаружено более тысячи рисунков. Около 30 объектов расположены в Ольхонском районе. В Реестр внесены древние городища Хоргой, Шэмбетэ, наскальные рисунки в Елгазузре, петроглифы в Нутгэе, а также объекты Нукутского, Эхирит-Булагатского и других районов области.

– Службой начата работа по утверждению охранных обязательств на данные объекты. Всего теперь на учете службы 482 объекта археологии федерального значения, – уточнила начальник отдела археологии службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Анастасия Купцова.

Также в 2023 году службой были утверждены 308 охранных обязательств на объекты археологии. В их числе – объект культурного наследия федерального значения Писаница «Шишкинская шаманка».