40% компаний следят за вакансиями конкурентов

Уровень интереса к рекрутинговой активности компаний-конкурентов сегодня самый высокий за 3 года. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

42% работодателей сегодня отслеживают вакансии конкурентов – это самое высокое значение показателя за 3 года. «Для мониторинга зарплат»; «Для понимания ситуации на рынке», – комментируют представители компаний.

А вот активность сотрудников конкурирующих компаний на рынке труда сегодня интересует работодателей меньше, чем в 2021-2022 годах: ее отслеживают только 28% предприятий и организаций. Эксперты SuperJob считают снижение интереса закономерным в условиях кадрового голода: работодатели стремятся всеми силами удержать ценные кадры, высококвалифицированные специалисты закрепились на рабочих местах и на рынок труда не выходят.

Те же процессы повлияли и на готовность работодателей трудоустраивать у себя персонал, ранее работавший у конкурентов. Сегодня без ограничений принимают бывших сотрудников конкурентов 66% компаний (2 года назад – 72%), 21% поступает так только в исключительных случаях (в 2022 году – 17%).