Сотрудники Банка Уралсиб в Новосибирске посетили приют для собак «Help_husky_nsk»

03 февраля волонтеры Банка Уралсиб в Новосибирске посетили приют для северных ездовых собак «Help_husky_nsk». К поездке начали готовится заранее: неравнодушные сотрудники собрали денежные средства на нужды приюта, приобрели для питомцев шампуни и корм.

«Help_husky_nsk» стал домом более чем для ста собак, здесь о них заботятся, лечат и находят хозяев. Уралсибовцы познакомились с обитателями приюта, вывели на прогулку и поиграли с питомцами, угостили их лакомствами.

«Мы в третий раз проводим акцию, направленную на помощь приютам для бездомных животных. Наши волонтеры не хотят оставаться равнодушными к проблемам наших братьев меньших, стремятся вносить свой посильный вклад в заботу о них», – отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

В прошлом году Уралсиб провел волонтерскую акцию по сбору кормов, медикаментов и ветоши для Базы реабилитации животных в пос. Кольцово Новосибирской области. Она также имела большую поддержку среди сотрудников банка. Новосибирский филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» является членом регионального представительства Национального Совета по корпоративному волонтерству в Новосибирской области.