Банк Уралсиб вошел в Топ-10 автокредитов на покупку подержанных автомобилей в 2023 году

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 итогового рейтинга автокредитов на покупку подержанных автомобилей за 2023 год, подготовленного порталом Выберу.ру .

В ходе исследования аналитики портала проанализировали текущие параметры предложений банков-автокредиторов из Топ-100 по размерам кредитных портфелей (на 01.12.2023 г) – с поправкой на накопленные ими за год рейтинговые позиции. При составлении рейтинга проводилось комплексное ранжирование по основным критериям – величине минимальной процентной ставки, диапазону процентов в условиях кредита, полной стоимости кредита, величине первоначального взноса, размеру ежемесячных платежей, сумме и сроку кредитования, стоимости страхования, если оно необходимо для понижения ставки, а также ряду других параметров.

Банк Уралсиб активно развивает направление автокредитования, входит в Топ-10 российских банков по объему выдач автокредитов и размеру автокредитного портфеля по итогам 2022 года (Банки.ру). По итогам 2023 года банк увеличил объемы автокредитования в 1,2 раза по сравнению с 2022 годом – с 29,3 до 33,8 млрд рублей. Портфель автокредитов банка по итогам 2023 года вырос в 1,3 раза – с 28,6 до 37,6 млрд рублей.