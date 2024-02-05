«Карточные» заемщики существенно помолодели в 2023 году

Единственной возрастной группой, доля которой в структуре выданных кредитных карт выросла в 2023 году, оказались граждане моложе 25 лет.

По Национального бюро кредитных историй (НБКИ), единственной возрастной группой «карточных» заемщиков, доля которой в структуре выданных новых кредитных карт выросла в прошлом году, стали заемщики моложе 25 лет. Так, в 2023 году их доля составила 17,9%, увеличившись по сравнению с 2022 годом на 5,2 процентного пункта (п.п.) (в 2022 году – 12,7%).

В целом, в 2023 году в структуре выдачи новых кредитных карт снизились доли практически всех возрастных групп за исключением упомянутых выше заемщиков моложе 25 лет, а также граждан в возрастном диапазоне от 25 до 30 лет. Доля последних за год не изменилась и составила 10,8%.

В свою очередь, наиболее сильное снижение доли было отмечено у заемщиков в возрасте от 30 до 40 лет (-1,4 п.п.), старше 65 лет (-1,3 п.п.), от 50 до 60 лет (-1,2 п.п.) и от 60 до 65 лет (-1,0 п.п.). Небольшое снижение также продемонстрировала возрастная группа от 40 до 50 лет (-0,4 п.п.).

При этом самой массовой категорией заемщиков по новым выданным кредитным картам остаются граждане в возрасте от 30 до 40 лет - 27,4%, а наименьшей – заемщики старше 65 лет (4,1%).

«Молодые заемщики, в целом, не являются большими сторонниками офлайн-кредитования, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – В то время как кредитные карты можно заказать в онлайн-режиме с доставкой на дом, без похода в отделение банка. Помимо этого, самым молодым пользователям кредитных карт нравится их технологичность и удобство в использовании, а также привлекательные условия (льготный период по оплате процентов, кэшбэк и т.д.). В то же время данный вид кредитования удобен и банкам, т.к. с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, они могут эффективно управлять кредитным риском. При этом стоит отметить, что банки по-прежнему выдают новые кредитные карты заемщикам относительно «хорошего» кредитного качества с приемлемым значением Персонального кредитного рейтинга».