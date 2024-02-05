Вопросы безопасности зимнего отдыха обсудили в Иркутской области

Как в Прибайкалье проходит зимний туристический сезон, насколько готова к нему инфраструктура, какие мероприятия планируются и как обеспечивается безопасность зимнего отдыха, обсудили на заседании межведомственной рабочей группы при губернаторе Иркутской области по организации туризма в регионе, которое провел первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников.

– Зимний туристический сезон набирает обороты. В календарь событий включен ряд мероприятий на территориях Иркутского, Слюдянского, Ольхонского районов. В целях обеспечения безопасности организаторы ориентированы на активное взаимодействие с контрольно-надзорными органами, администрациями районов. Сегодня туристы активно приобретают туры на Байкал. Наша задача – обеспечить безопасность гостей, – подчеркнул Руслан Ситников.

На заседании обсудили новый маршрут ледовой переправы на Ольхон, до поселка Хужир. Также была поставлена задача проработать регулирование движения по переправе, в том числе судов на воздушной подушке.

По итогам совещания на особый контроль поставлен ряд вопросов по организации санитарных зон, придорожного сервиса, бесперебойного энергоснабжения туристических локаций в «пиковые» сезоны.

Так как по вопросам электроснабжения поступает много обращений Комитету по предпринимательству в сфере туризма, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» рекомендовано организовать совещание с участием энергоснабжающих организаций с целью налаживания оперативного взаимодействия по вопросам электроснабжения объектов туристического бизнеса.

Администрации Ольхонского района рекомендовано собрать и представить информацию о состоянии почтовых отделений на территории муниципалитета.