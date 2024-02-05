Новости

Вопросы безопасности зимнего отдыха обсудили в Иркутской области

Как в Прибайкалье проходит зимний туристический сезон, насколько готова к нему инфраструктура, какие мероприятия планируются и как обеспечивается безопасность зимнего отдыха, обсудили на заседании межведомственной рабочей группы при губернаторе Иркутской области по организации туризма в регионе, которое провел первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников.

– Зимний туристический сезон набирает обороты. В календарь событий включен ряд мероприятий на территориях Иркутского, Слюдянского, Ольхонского районов. В целях обеспечения безопасности организаторы ориентированы на активное взаимодействие с контрольно-надзорными органами, администрациями районов. Сегодня туристы активно приобретают туры на Байкал. Наша задача – обеспечить безопасность гостей, – подчеркнул Руслан Ситников.

На заседании обсудили новый маршрут ледовой переправы на Ольхон, до поселка Хужир. Также была поставлена задача проработать регулирование движения по переправе, в том числе судов на воздушной подушке.

Читайте также:

Аэропорт Иркутска стал первым в стране по темпам прироста пассажиропотока в 2023 году
5 февраля 2024
Авиакомпаниям могут запретить рассаживать семьи в самолетах
5 февраля 2024

По итогам совещания на особый контроль поставлен ряд вопросов по организации санитарных зон, придорожного сервиса, бесперебойного энергоснабжения туристических локаций в «пиковые» сезоны.

Так как по вопросам электроснабжения поступает много обращений Комитету по предпринимательству в сфере туризма, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» рекомендовано организовать совещание с участием энергоснабжающих организаций с целью налаживания оперативного взаимодействия по вопросам электроснабжения объектов туристического бизнеса. 

Администрации Ольхонского района рекомендовано собрать и представить информацию о состоянии почтовых отделений на территории муниципалитета.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Туризм 2024, последние новости":
Все материалы сюжета (1139)


Реклама на сайте

Туризм 2024, последние новости
Вопросы безопасности зимнего отдыха обсудили в Иркутской области
Аэропорт Иркутска стал первым в стране по темпам прироста пассажиропотока в 2023 году
Авиакомпаниям могут запретить рассаживать семьи в самолетах
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес