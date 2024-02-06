Количество частных инвесторов на Мосбирже превысило 30 млн

Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже (MOEX), по итогам января 2024 года достигло 30,2 млн человек, говорится в сообщении торговой площадки. Инвесторами в общей сложности было открыто 53,3 млн счетов.
Читайте также:
5 февраля 2024
1 февраля 2024
Сделки на Мосбирже в январе заключали 3,7 млн частных инвесторов. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 76%, облигациями – 32%, на спот-рынке валюты – 13%, на срочном рынке – 67%.
Топ-10 регионов по количеству брокерских счетов у физлиц:
- Москва – 2,6 млн
- Московская область – 1,71 млн
- Санкт-Петербург – 1,3 млн
- Краснодарский край – 1,15 млн
- Республика Башкортостан – 1,02 млн
- Свердловская область – 1,02 млн
- Республика Татарстан – 0,94 млн
- Ростовская область – 0,91 млн
- Челябинская область – 0,79, млн
- Самарская область – 0,7 млн
Самые популярные ценные бумаги в портфелях частных инвесторов в январе:
- обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30% и 7,1% соответственно)
- акции Газпрома (15%)
- акции ЛУКОЙЛа (13,9%)
- акции Яндекса (7,6%)
- привилегированные акции Сургутнефтегаза (6,2%)
- акции Норникеля (6,2%)
- акции Роснефти (5,8%)
- акции Северстали (4,3%)
- акции Магнита (4,1%).