Количество частных инвесторов на Мосбирже превысило 30 млн

Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже (MOEX), по итогам января 2024 года достигло 30,2 млн человек, говорится в сообщении торговой площадки. Инвесторами в общей сложности было открыто 53,3 млн счетов.

Сделки на Мосбирже в январе заключали 3,7 млн частных инвесторов. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 76%, облигациями – 32%, на спот-рынке валюты – 13%, на срочном рынке – 67%.

Топ-10 регионов по количеству брокерских счетов у физлиц:

Москва – 2,6 млн Московская область – 1,71 млн Санкт-Петербург – 1,3 млн Краснодарский край – 1,15 млн Республика Башкортостан – 1,02 млн Свердловская область – 1,02 млн Республика Татарстан – 0,94 млн Ростовская область – 0,91 млн Челябинская область – 0,79, млн Самарская область – 0,7 млн

Самые популярные ценные бумаги в портфелях частных инвесторов в январе: