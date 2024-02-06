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Количество частных инвесторов на Мосбирже превысило 30 млн

Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже (MOEX), по итогам января 2024 года достигло 30,2 млн человек, говорится в сообщении торговой площадки. Инвесторами в общей сложности было открыто 53,3 млн счетов.

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Сделки на Мосбирже в январе заключали 3,7 млн частных инвесторов. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 76%, облигациями – 32%, на спот-рынке валюты – 13%, на срочном рынке – 67%. 

Топ-10 регионов по количеству брокерских счетов у физлиц:

  1. Москва – 2,6 млн
  2. Московская область – 1,71 млн
  3. Санкт-Петербург – 1,3 млн
  4. Краснодарский край – 1,15 млн
  5. Республика Башкортостан – 1,02 млн
  6. Свердловская область – 1,02 млн
  7. Республика Татарстан – 0,94 млн
  8. Ростовская область – 0,91 млн
  9. Челябинская область – 0,79, млн 
  10. Самарская область – 0,7 млн

Самые популярные ценные бумаги в портфелях частных инвесторов в январе:

  • обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30% и 7,1% соответственно)
  • акции Газпрома (15%)
  • акции ЛУКОЙЛа (13,9%)
  • акции Яндекса (7,6%)
  • привилегированные акции Сургутнефтегаза (6,2%)
  • акции Норникеля (6,2%)
  • акции Роснефти (5,8%)
  • акции Северстали (4,3%)
  • акции Магнита (4,1%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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