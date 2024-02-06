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В Иркутске начинают демонтаж ледяных фигур

Это связано с повышением среднесуточной температуры воздуха в областном центре.

– Первыми демонтируют крупные фигуры на Нижней набережной: дерево жизни, резной мост, казачий струг и триумфальную арку. Это будет сделано для обеспечения безопасности жителей и гостей города, – говорится в сообщении администрации Иркутска.

Напомним, скульптуры и арт-объекты были возведены по всему городу в рамках проекта Ледовый город «Счастье чистой воды».
Субсидия из федерального бюджета, полученная на эти цели по итогам конкурса, составила 37 млн рублей. Также были задействованы софинансирование из областного и местного бюджетов, привлеченные средства крупных предприятий. В рамках проекта в Иркутске вдоль туристического маршрута «Зеленая линия» появилось множество ледовых скульптур, в сквере имени Кирова – каток и все 33 буквы русского алфавита, выполненные изо льда.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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