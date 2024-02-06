Гонка «Лыжня России» пройдет в Иркутске 10 февраля

Старт состоится в районе лыжной базы ИрГАУ в поселке Молодежный Иркутского района, лыжные забеги пройдут и в муниципальных образованиях области.

На «Лыжне России» предусмотрены две дистанции: 5 километров – для юношей и девушек до 18 лет; 10 километров – для мужчин и женщин. На дистанции 10 километров устанавливается контрольное время – один час 30 минут. Участники соревнований, занявшие призовые места в каждой возрастной группе, награждаются медалями и дипломами Министерства спорта России.

Чтобы стать участником стартов, необходимо подать заявку через портал «Госуслуги». Заявить о своем желании поучаствовать традиционным способом можно через мандатную комиссию.

Она будет принимать документы от лыжников в Ресурсно-методическом центре развития физической культуры и спорта Иркутской области. Специалисты ждут заявки участников с 7 по 9 февраля по адресу Иркутск, улица Поленова, 18. Также желающие принять участие в лыжной гонке могут зарегистрироваться непосредственно на месте старта, 10 февраля, с 9:00 до 11:00.