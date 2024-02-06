Почти 170 тыс. раз позвонили энергетикам жители Иркутской области в январе

В Едином энергетическом информационно-справочном центре «Иркутскэнергосбыта» (входит в Эн+) подвели итоги работы за первый месяц года. В январе 2024года жители Иркутской области позвонили на горячую линию энергетикам 169 753 раза. Это немного меньше по сравнению с предыдущими месяцами.

Самый спокойный день пришелся на Рождество. За сутки 7 января поступило 1 268 звонков. А самым активным стало 24 января. В этот день номер телефона контакт-центра жители региона набрали 17 166 раз. Специалисты связывают это с тем, что этот день – предпоследний для передачи показаний приборов учета. Кстати, в январе жители сообщили данные счетчиков голосовому помощнику почти 52 тысячи раз. Сделать это достаточно просто: при звонке в контакт-центр необходимо выбрать в меню пункт «1» и далее следовать подсказам бота. Среднее время соединения со специалистом контакт-центра составило 45 секунд.

Тематика обращений в контакт-центр традиционна. В январе жители уточняли данные по взаиморасчетам, узнавали сведения о перерывах в подаче ресурса и консультировались по работе приборов учета.

Напомним, единый энергетический информационно-справочный центр работает круглосуточно по номеру телефона 8-800-100-9-777. При звонке из другого региона необходимо набрать 8 (3952) 790-777. По вопросам качества энергоснабжения специалисты сориентируют в любое время суток, по общим вопросам с 8 до 20 часов. Операторы отвечают на звонки в порядке очереди по мере их поступления.