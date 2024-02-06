Какие траты иркутяне считают самыми бесполезными?

Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей Иркутской области и выяснила, какие траты они считают нерациональными.

Подавляющее большинство опрошенных работников Приангарья признали самыми нерациональными траты на брендовые вещи – такого мнения придерживаются 83% из них. Второе место в списке бесполезных трат заняли услуги бьюти- и SPA-салонов (57%), третье место – сеансы с психологом и частые походы в театр и кино (по 52%).

Далее идут питание в кафе и ресторанах (48%), свадебное путешествие и еженедельные походы по магазинам (по 37%), частые путешествия по России и другим странам (27%), а также новая машина (17%). При этом никто из опрошенных жителей Иркутской области не отнес к числу нерационалных трат покупку квартиры.

Еще 2% выбрали ответ «другое», и предложили свои варианты бесполезной траты денег, среди них – алкоголь и сигареты, аренда жилья, особенно в крупных городах, покупка БАДов, свадьба и частая смена телефона.

Любопытно, что выбор бесполезных трат довольно часто зависит от пола респондента. Например, женщины гораздо реже, чем мужчины считают неразумными траты на услуги салонов красоты (37% против 58%), как и посещение психолога (38% против 55%). Напротив, мужчины реже выступают против еженедельных походов в магазины, чем женщины (29% против 33%).