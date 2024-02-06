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Губернатор Иркутской области встретился с заслуженным артистом РФ Андреем Мерзликиным

Актер несколько дней отдыхал в регионе, как сам рассказал, исполнял детскую мечту увидеть зимний Байкал.

«Иркутяне знают, что Андрей Ильич не раз приезжал в Иркутскую область. Он снимался и в фильме об истории Иркутского завода тяжелого машиностроения, и в ленте «Облепиховое лето» про Александра Вампилова, где исполнил роль самого Александра Валентиновича», – пишет губернатор Игорь Кобзев в Telegram-канале.

Андрей Мерзликин входит в число доверенных лиц Владимира Путина. С губернатором они обсудили подготовку к выборам. Помимо этого, они говорили о возможности проведения фестивалей патриотической направленности на Байкале.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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