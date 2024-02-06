Параллельным импортом пользуются лишь 14% МСП

Предприятия занимаются импортозамещением – находят поставщиков аналогичной продукции из дружественных государств или начинают сами производить продукцию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на опрос НАФИ и «ПСБ Аналитики».

Одним из ключевых направлений деятельности для МСП в прошлом году стало импортозамещение. Для этого 39% небольших компаний расширяли базу поставщиков товаров и услуг, 27% открывали новые направления бизнеса и лишь 14% освоили параллельный импорт (опрос подразумевал возможность выбрать сразу несколько вариантов ответов или не выбрать ничего).

Параллельный импорт регламентируется законом и предполагает уплату всех налогов и таможенных платежей. В отличие от него «серый» осуществляется без разрешительных документов, иногда это просто контрабанда.

Небольшой процент МСП, пользующихся параллельным импортом, объясняется тем, что механизм не просто реализовать. Малым и средним компаниям выгоднее приобретать товар уже внутри страны для его последующей перепродажи – это легче, чем самостоятельно искать посредников, у которых можно купить нужную продукцию и не вызвать подозрений производителя, считает генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

Ранее стало известно, что 59% сибиряков поддерживают параллельный импорт автомобилей. Большинство российских автолюбителей, опрошенных* «Открытием Авто» и ВТБ, высказались за продление параллельного импорта иностранных автомобилей в нашу страну. Главным аргументом в пользу «параллельного» канала поставок автомобилей наши соотечественники назвали право на свободу выбора личного транспортного средства.

С понятием «параллельный импорт» автомобилей хорошо знакомы треть опрошенных (35%). Что-то слышали о «параллельном» канале ввоза иномарок в Россию, но не знают деталей, еще 39%. Ничего не знают о таком механизме импорта иностранных машин 21%. Еще 5% затруднились ответить на этот вопрос. Мужчины предсказуемо осведомлены об этом намного лучше женщин (48% против 23%). В самой молодой возрастной категории 18-25 лет о «параллельном импорте» автомобилей хорошо знают 44%, тогда как в старшей, 56+, только 32%.