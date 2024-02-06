Недельный средний чек россиян прибавил 3%

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, на пятой неделе года (с 29 января по 4 февраля) размер среднего чека единоразовой покупки товаров повседневного спроса составил 797,02 руб., что на 21,42 руб. или 2,76% больше, чем неделей ранее.

По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек прибавил 125,92 руб. или 18,8%.

«Рост чека на прошедшей неделе вполне вписывается в тренд предыдущих лет наблюдений. В первые дни месяца многие россияне получают зарплату, что позволяет им осуществлять дополнительные или отложенные ранее расходы», – заключают эксперты.