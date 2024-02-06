На что больше всего тратят денег иркутяне?

Топ-3 самых дорогих покупок жителей Иркутска в 2023 году – девайсы, предметы гардероба, бытовая техника и путешествия. В опросах SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Иркутска.

Если рассматривать не конкретные приобретения, а статьи расходов, то больше всего денег тратят на продукты питания (что, безусловно, ожидаемый результат): расходы на еду назвали основными 80% горожан. На втором месте – коммунальные платежи (36%). На третьем месте – выплаты по кредитам и ипотеке (20%). Среди наиболее затратных статей личного бюджета также называли содержание детей и бензин.

Личный финансовый учет ведут 3 из 4 горожан: 55% примерно планируют бюджет, 22% придерживаются строгого учета доходов и расходов. 23% не ведут личный бюджет.