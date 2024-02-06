Названы города-лидеры по спросу на риэлторов в России

Эксперт по HR и директор по персоналу МИЭЛЬ Нина Штукина проанализировали спрос на вакансии риэлторов в 16 городах-миллионниках России.

В январе 2024 года в России были опубликованы 5,1 тыс. вакансий риэлтора. Основная доля спроса зафиксирована в крупнейших городах России. На данный момент доля спроса риэлторов в 16 городах-миллионниках России составляет 49.66% относительно общего числа вакансий в стране.

Сейчас 2540 вакансий на должность риэлтора приходится на 16 городов-миллионников России. Самый значительный спрос на эту профессию в Москве. Количество вакансий в крупнейшем городе России составляет 834 единицы. Также значительный спрос сейчас на риэлторов отмечен в Краснодаре, который занимает второе место по количеству опубликованных вакансий. В столице Краснодарского края опубликовано 315 подобных предложений. Замыкает ТОП-3 мегаполисов России по количеству, опубликованных вакансий риэлторов, Санкт-Петербург. В этом городе в январе 2024 года опубликовано 310 вакансий.

Сегодня наиболее скромный спрос на риелторов зафиксирован в Самаре, где опубликовано всего 39 вакансий для специалистов в этой области.

– В сфере продаж недвижимости наблюдается значительный дефицит кадров. Сейчас на одну вакансию в сфере продаж приходится менее полутора специалистов, что свидетельствует о высокой конкуренции и изменении динамики с предыдущих лет, когда на одну вакансию могло приходиться до шести кандидатов. Этот кадровый голод особенно остро ощущается в продажах недвижимости, где спрос на квалифицированных специалистов сильно превышает предложение, — отметила эксперт по HR, директор по персоналу «МИЭЛЬ» Нина Штукина.

По её словам, для привлечения и удержания сотрудников компании стараются предложить разнообразные "плюшки" и льготы, которые теперь включают не только финансовые бонусы, но и различные формы поддержки, направленные на улучшение условий труда и повышение удовлетворённости работой. Важными факторами становятся возможность удалённой работы, гибкий график, корпоративное обучение, участие в социально значимых проектах и комфортные условия в офисе. Отсутствие таких преимуществ может восприниматься как нежелание компании заботиться о своих сотрудниках, что снижает ее привлекательность на рынке труда.