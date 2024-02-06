Пожар полностью уничтожил многоквартирный дом в Усть-Илимске

В городе введён режим ЧС. По поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева на месте работает первый заместитель главы региона Роман Колесов совместно с представителями ГУ МЧС России по Иркутской области и администрации Усть-Илимска.

Пожар произошел 4 февраля в жилом доме по улице Профсоюзной, 3 на 28 квартир, где зарегистрировано 54 человека. По данным МЧС, возгорание было обнаружено слишком поздно. Из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек. Ещё двоих спасли пожарные. Мужчину 1991 года рождения и женщину (1992) госпитализировали в Усть-Илимскую городскую больницу. Дом площадью 696 квадратных метров сгорел полностью.

– В Усть-Илимске оперативно проведено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации города. Принято решение о введении режима ЧС. На сегодня известно, что часть квартир в доме пустовала. Рассматриваются вопросы по выплатам погорельцам, предоставлению пострадавшим жилья из маневренного фонда. Также организован сбор гуманитарной помощи, – сообщил Роман Колесов.

Первый заместитель Губернатора пообщался с пострадавшими, выслушал вопросы, которые их волнуют в первую очередь. На 7 февраля запланировано заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Среди первоочередных тем – помощь пострадавшим с восстановлением утраченных документов, другие меры поддержки.