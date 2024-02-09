Вышел в свет первый номер Газеты Дело за 2024 год

Главная тема февральского выпуска – государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, какие инвестиционные проекты поддерживают региональные институты развития бизнеса, как меняется качество предпринимателей в Иркутской области. Кроме этого, в свежем номере руководители компаний делятся интересными историями создания своего дела, успешным опытом многолетней работы предприятий, юридическими тонкостями организации различных бизнес-процессов. Традиционно, на страницах издания – много экспертных мнений по актуальным вопросам экономики, деловых новостей и официальной информации.

2023 год был успешным для малого и среднего бизнеса в регионе. Цифры говорят сами за себя: число субъектов МСП выросло на 3,3%, а самозанятых – на 54%! За счет чего удалось достичь таких показателей? Какие меры господдержки помогали предпринимателям масштабировать бизнес и выходить на маркетплейсы и зарубежные рынки? Кому и как государство поможет в 2024 году? На эти и другие вопросы ведущим региональным СМИ ответили первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников и директор регионального Фонда поддержки и развития предпринимательства Центр «Мой бизнес» Диляра Окладникова. Газета Дело записала основные тезисы.

95% успешных проектов – редкое явление для российского бизнеса. Но не в случае, когда к реализации предпринимательской идеи подключается Корпорация развития Иркутской области. Из 55 инвестиционных проектов, которые КРИО финансово поддержала за десять лет своей деятельности, только три были признаны несостоявшимися. Об этом Газете Дело в эксклюзивном интервью рассказала генеральный директор Корпорации Анастасия Оборотова.

В ноябре 2022-го в Иркутске открылся концептуальный магазин одежды российских брендов «336 и одна». Его создатели – руководители диджитал-агентства «Адикт» Антон и Алина Паймышевы – объясняют решение запустить новый, непрофильный проект в не самое простое для бизнеса время любовью к родному городу. «Мы любим это место и не хотим никуда уезжать, – говорят предприниматели. – Мы хотим изменить и улучшить жизнь в Иркутске. Концепт-стор российской одежды – один из способов это сделать». О том, как развивается проект, что общего у ритейла и IT и как опыт онлайн-бизнеса помогает в работе офлайн, Антон и Алина рассказали нашему изданию.

Аутсорсинг – передача компанией отдельных функций сторонним организациям – явление далеко не новое и широко известное. Однако в последние годы из доступной альтернативы аутсорсинг все чаще превращается в необходимость. Причина – кадровый голод. По данным исследования Института экономики РАН, дефицит кадров в России в 2023 году составил почти 5 миллионов человек. 85% работодателей, по информации HeadHunter, считают: нехватка кадров останется фундаментальной проблемой рынка труда и в 2024 году. Как аутсорсинг помогает решать эту проблему? Рассказывает Алексей Черкашин, сооснователь и руководитель компании ВС Консалт.

Компанию «СтройПроектСервис» лучше знают за пределами Иркутска, чем в городе, где она основана и где находится ее головной офис. Почему с самого начала предприятие ориентировалось на северные территории? Что стало поворотным моментом в развитии компании? И какие отрасли «СтройПроектСервис» рассматривает сегодня как перспективные для промышленного строительства? Об этом рассказал учредитель компании и председатель совета директоров Алексей Герьятович.

В далеком уже 2008 году сравнительно небольшая фирма «СтройПроектСервис» получила свой первый субподряд на дорожных работах. По итогам года 2023 объемы строительства, выполненного компанией, шагнули за отметку 20 миллиардов рублей. Что служит топливом для такого ускорения? «Репутация и особое отношение к людям», – считает генеральный директор «СтройПроектСервис» Сергей Меркурьев.

Вячеслав Субботин приехал в Иркутск из Забайкальского края в 2015 году. Молодой человек только окончил вуз, получив специальность инженера. Знакомые посоветовали пойти в «СтройПроектСервис», сказав, что здесь дают дорогу молодым. Так и вышло: за годы работы Вячеслав прошел путь от машиниста экскаватора до главного инженера – рос вместе с компанией. «Когда оглядываешься назад, даже дух захватывает от того, как быстро мы развивались», – говорит он.

Эльвира Богачева, начальник тендерного отдела компании «СтройПроектСервис», пришла работать сюда 11 лет назад. «Тогда это была еще небольшая фирма, строившая дороги на севере, но в разговоре с руководителями стало понятно: компания хочет и будет развиваться», – говорит она. Как изменилось предприятие? С какими вызовами справляется тендерный отдел? И что помогает поддерживать особую – человечную – атмосферу в компании?

«В месяц мы обрабатываем около тысячи резюме и проводим минимум 500 собеседований, – говорит Галина Щербакова, руководитель отдела по подбору персонала компании «СтройПроектСервис». – В 2019 году наша штатная численность была около 3000 человек, а в конце 2023-го – почти 5000». Такой рост, да еще на дефицитном рынке труда, с точки зрения HR, – это непросто, но возможно, если у компании продуманная стратегия.

Количество банкротств среди физлиц, в том числе ИП, растет со скоростью 30-40% в год. И если раньше имели место переживания: «Я заслуженный учитель, как же я буду людям в глаза смотреть?!», то сейчас людей интересуют необходимые документы и цена процедуры, говорит финансовый управляющий Игорь Льгов. Эксперт рассказал Газете Дело о том, кто относится к группам риска и как пройти процедуру банкротства с минимальными последствиями.

«Выходя из красивой квартиры, хочется видеть такой же красивый подъезд», – говорит Георгий Чернявский, председатель совета дома пятой блок-секции ЖК «Сантоки» в Солнечном. У него была мечта – преобразить всё общественное пространство в подъезде, от входной двери до верхнего этажа. Некоторые соседи отнеслись к идее Георгия скептически, однако нашлись и те, кто поддержал инициативу. Процесс пошел! Накануне Нового года Георгий пригласил в свой подъезд жителей других блок-секций «Сантоки» и показал, что уже сделано. Мы тоже побывали на экскурсии и увидели все преобразования.

Финал регионального чемпионата бизнес-игр для школьников прошел 15 декабря в Иркутске. Новый масштабный проект «Твой бизнес – твое будущее» организовал Центр «Мой бизнес». Проект состоит из нескольких этапов: сперва организация бизнес-игр, направленных на развитие предпринимательского мышления, затем обучение в игровой форме основам финансовой грамотности и командное создание востребованных продуктов и интересных бизнес-решений.