61% компаний занимаются молодежной политикой, чтобы привлечь к себе молодые кадры

Служба исследований hh.ru провела опрос среди российских работодателей, в том числе, из Иркутской области, и выяснила, входит ли работа с молодежью в число приоритетов компаний, и какие барьеры в развитии работы с молодежью или молодежной политики бизнес видит в данный момент.

61% опрошенных российских компаний, в том числе из Иркутской области подтвердили, что занимаются развитием корпоративной молодежной политики и организуют специальные мероприятиях, нацеленные на привлечение кандидатов в возрасте от 14 до 35 лет. Остальные 39% пока не занимаются этими вопросами, но 34% из них осознают необходимость такой работы, а 5% пока не видят в этом смысла для себя.

Среди тех компаний, кто пока не наладил работу с начинающими специалистами без опыта, основным барьером называют отсутствие сотрудников, которые могли бы отвечать за молодежное направление (43%), еще 39% ссылаются отсутствие вакансий для молодых сотрудников без опыта работы, а 38% сообщили, что не имеют финансовых ресурсов для развития данного направления. 9% выбрали вариант ответа «другое», и предложили такие обоснования, как нежелание молодых специалистов набираться опыта и обучаться, а также неготовность выпускников работать по профессии, которую они получали в вузах и колледжах.

При этом, компании, которые уже сейчас налаживают отношения с молодыми кандидатами, чаще всего практикуют такие форматы как стажировки для студентов и выпускников вузов (64% компаний, которые работают с молодежью), участие в партнерских программах с вузами, в том числе организация практик для студентов (58%), стажировки для студентов или выпускников профессиональных образовательных организаций (53%), участие в молодежных ярмарках вакансий (46%), проведение мероприятий для детей сотрудников компании (33%), участие или проведение кейс-чемпионатов, конкурсов, олимпиад и др.(12%), социальные и льготные программы для молодежи внутри компании (9%), а также трудоустройство молодых сотрудников с ограниченными возможностями здоровья (8%).

Главной мотивацией бизнеса в развитии корпоративной молодежной политики является привлечение молодых кадров (96%), развитие молодежи внутри компании (58%), повышение лояльности к бренду работодателя (54%), развитие отрасли в целом (49%), просвещение и помощь молодежи в самоопределении (31%), а также - расширение целевой аудитории собственного продукта или услуги (22%).

За январь-февраль 2024 года в Иркутской области было открыто 8,8 тысяч вакансий, не требующих опыта работы, на которые, в том числе, могут претендовать начинающие специалисты и студенты. Чаще всего с такими кандидатами готовы сотрудничать компании из сферы розничной торговли (17% от всех подробных вакансий) и компании из направления «продукты питания» (6%).