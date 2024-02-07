Дачный «самострой» смогут зарегистрировать россияне

Проект, распространяющий «дачную» амнистию на хозяйственные объекты, построенные до 1998 года, внесен в Госдуму. Об этом пишут «Известия».

Законодатели хотят предусмотреть оформление прав на вспомогательные объекты недвижимости (сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы, летние кухни) на основании технических паспортов, оценочной и учетно-технической документации, если в отношении таких объектов до 2013 года был осуществлен техучет или госучет в составе домовладения и у владельца имеется право на соответствующий земучасток.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор Ольга Епифанова объясняет, что в настоящее время возникает много вопросов при изменении статуса участка, на котором был ранее построен дом.

– Есть такой прецедент: при оформлении выяснилось, что земельный участок, а вместе с ним и дом полностью попадают в зону с особыми условиями использования территории из-за неподалеку расположенной ЛЭП, – разъясняет она. – Поэтому после проверки техплана регистрацию приостановили, так как строительство и реконструкция объектов в охранной зоне ЛЭП запрещена и только при наличии согласования с Россетями можно что-либо построить.

По определению Гражданского кодекса РФ, самовольная постройка – это возведенный на земельном участке объект капитального строительства (или внесение в объект существенных изменений) с нарушениями градостроительных норм и технических регламентов, отсутствием прав на участок, отсутствием разрешительной документации. Ранее о том, как узаконить «самострой» Газете Дело рассказала Елена Димова, директор по связям с общественностью ООО «Стройцентр-Иркутск».