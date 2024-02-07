Волонтеры «Снежного десанта» посетили Иркутский завод полимеров в Усть-Куте

Члены всероссийского волонтерского движения «Снежный десант» побывали в Иркутском заводе полимеров (проект Иркутской нефтяной компании). Волонтеры десанта – студенты Иркутского государственного университета путей сообщения и Омского промышленно-экономического колледжа.

Студенты провели встречи с молодежью, приняли участие в волонтерских мероприятиях, после чего посетили главный производственный объект района. Сотрудники Иркутского завода полимеров показали экскурсантам установки производства этилена, ректификационную колонну, рассказали о технологическом процессе и экологической безопасности. Также волонтерам представили инфраструктуру вахтового городка: столовую, спортзал, комнаты отдыха.

– Нас поразили масштабы предприятия и Иркутского завода полимеров. Впечатляет очень большая территория, благоустроенный вахтовый городок, условия труда и проживания сотрудников. Наши ребята в восторге от экскурсии и многие захотели пойти работать в Иркутский завод полимеров после выпуска, – поделилась командир отряда Виктория Ушакова.

В рамках промышленного туризма производственные объекты ИНК уже посетили более 1 000 человек: студенты, школьники, журналисты, блогеры, представители власти и бизнеса.

Экскурсия на Иркутский завод полимеров проводится для всех желающих и занимает около 2 часов. Группы рассчитаны на 10–20 человек. В планах у компании разработать программы для учащихся профильных специальностей, учеников младших классов и их родителей.

Записаться на бесплатные экскурсии можно на официальном сайте компании. Также ИНК регулярно проводит розыгрыши путевок в Усть-Кут с посещением Иркутского завода полимеров в социальных сетях и на радио.