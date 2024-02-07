Аналитики дали прогноз курса доллара до конца февраля.

Как считают эксперты БКС Мир инвестиций, к текущему моменту для рубля складываются непростые условия, как внешние, так и внутренние. Они ожидают постепенного ослабления российской валюты.

– Недостаточно высокие цены на российский экспорт усугубляются его количественным сокращением из-за санкций и геополитики. Все это оказывает давление на объем экспортной выручки. В результате при текущем относительно высоком курсе рубля приходится слишком быстро тратить средства ФНБ для обеспечения возросших бюджетных расходов. Поэтому без активного и существенного улучшения ключевых рыночных и внешнеторговых факторов рубль может продолжить сдавать позиции. Однако темпы этого движения будут сдерживаться большой долей валютной выручки, обязательной к продаже на внутреннем рынке, а также жесткими денежно-кредитными условиями, – поясняют эксперты.

С учетом этих вводных, при реализации базового сценария доллар до конца февраля способен направиться в район 93 руб. Более пессимистичный вариант предполагает проверку на прочность сопротивления, которое находится на трехмесячной вершине 93,56 руб.

Ранее аналитики ПСБ прогнозировали укрепление рубля только в первом квартале 2024 года. Потом, по их мнению, доллар вернется в диапазон 90-100 руб. за доллар. Схожей точки зрения придерживается эксперт БКС Мир Инвестиций Максим Шеин. Он считает, что ослабление рубля начнётся во втором квартале, а среднегодовой курс доллара будет выше 100 руб.

Во вторник,6 февраля, доллар на Мосбирже торговался на уровне 91,22 руб.